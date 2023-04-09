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«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году

«Реал» стал лидером по полученным призовым от УЕФА по итогам 2022 года, сообщает Associated Press.

«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году
© Чемпионат.com

Клуб из Мадрида, ставший в 2022 году победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка, получил от организации € 134 млн. В эту сумму вошли базовая выплата за участие в турнире, бонус за результаты и оплата за медиа-права в Испании.

Второе место в рейтинге занял другой финалист Лиги чемпионов – «Ливерпуль». Мерсисайдцы получили € 120 млн. Также более €100 млн заработали мюнхенская «Бавария» (€ 110 млн) и «Манчестер Сити» (€ 109 млн).

В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали по € 61,8 млн. Меньше всех получил молдавский «Шериф» — € 23,7 млн.

В Лиге Европы больше всех заработал немецкий «Айнтрахт», прошлогодний победитель соревнований — € 38 млн. В то же время «Рома», ставшая победителем Лиги конференций, получила € 19,2 млн. УЕФА распределил суммарно € 235 млн среди всех участников третьего по значимости европейского турнира.

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