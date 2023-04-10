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1 час назад

Источник: Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи», команду возглавил Хохлов

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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Хохлов. Об этом сообщает Metaratings.

Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

70-летний Бердыев стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге, над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2). Сейчас «Сочи» идёт в турнирной таблице на девятом месте, набрав в 22 матчах 31 очко.

Готовить команду к матчу с «Краснодаром» (15 апреля) будет Дмитрий Хохлов, входивший в тренерский штаб Бердыева. В последний раз Хохлов работал на посту главного тренера в волгоградском «Роторе» с мая по ноябрь 2021 года.

Футбол,Курбан Бердыев,Дмитрий Хохлов,Крылья Советов,Динамо,
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