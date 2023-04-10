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1 час назад

В Минспорта Татарстана высказались о повторном возвращении Бердыева в "Рубин"

Газета.Ruиещё 2

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о возможном возвращении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».

В Минспорта Татарстана высказались о повторном возвращении Бердыева в "Рубин"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я читал новости, что Курбан Бердыев покинул «Сочи». Что касается его возможного возвращения в «Рубин», история красивая, но это вопрос скорее к клубу. У меня такой информации, к сожалению, нет», — передает слова Леонова РИА Новости.

Бердыев дважды возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. Он приводил казанскую команду дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Сегодня стало известно, что Бердыев был уволен из ФК «Сочи». О назначении Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. Команда под его руководством провела пять матчей, одержав две победы в чемпионате страны.

«Рубин» в текущем сезоне выступает в Первой лиге. После 26 туров казанцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на шесть очков.

Футбол,Курбан Бердыев,Владимир Леонов,
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