В Минспорта Татарстана высказались о повторном возвращении Бердыева в "Рубин"

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о возможном возвращении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».

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«Я читал новости, что Курбан Бердыев покинул «Сочи». Что касается его возможного возвращения в «Рубин», история красивая, но это вопрос скорее к клубу. У меня такой информации, к сожалению, нет», — передает слова Леонова РИА Новости.

Бердыев дважды возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. Он приводил казанскую команду дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Сегодня стало известно, что Бердыев был уволен из ФК «Сочи». О назначении Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. Команда под его руководством провела пять матчей, одержав две победы в чемпионате страны.