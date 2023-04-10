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8 минут назад

Рахимов может возглавить «Рубин» — СМИ

Матч ТВ

Руководство «Рубина» планирует встретиться с Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить с ним возможность назначения главным тренером команды, сообщает Metaratings.ru.

Назван кандидат, который может возглавить «Рубин»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Последним клубом Рахимова была «Уфа», которую он покинул в апреле 2021 года. С тех пор 58 летний специалист находится без команды.

«Рубин» готовится к матчу с «Шинником» под руководством Юрия Уткульбаева, но казанцы ведут поиски кандидата на его замену.В последних четырех турах «Рубин» четырежды сыграл вничью, забив при этом один гол. Казанская команда остается на втором месте в таблице МЕЛБЕТ Первой лиги после 26 туров.

Прямые трансляции матчей МЕЛБЕТ Первой Лиги смотрите на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Рашид Рахимов,
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