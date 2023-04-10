Назван кандидат, который может возглавить «Рубин»

Руководство «Рубина» планирует встретиться с Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить с ним возможность назначения главным тренером команды, сообщает Metaratings.ru.

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Последним клубом Рахимова была «Уфа», которую он покинул в апреле 2021 года. С тех пор 58 летний специалист находится без команды.

«Рубин» готовится к матчу с «Шинником» под руководством Юрия Уткульбаева, но казанцы ведут поиски кандидата на его замену.В последних четырех турах «Рубин» четырежды сыграл вничью, забив при этом один гол. Казанская команда остается на втором месте в таблице МЕЛБЕТ Первой лиги после 26 туров.