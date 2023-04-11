Черчесов оценил информацию об интересе со стороны "Динамо" и "Трабзонспора"

Черчесов прокомментировал информацию об интересе со стороны "Динамо" и "Трабзонспора"
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересованы московское "Динамо" и турецкий клуб "Трабзонспор". Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Ко мне никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в заняты только "Ференцварошем". При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа. Никаких обращений ко мне со стороны "Динамо" не было. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего", - сказал Черчесов.
Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял 1-е место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В текущем сезоне его команда продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата Венгрии. В Лиге Европы "Ференцварош" по сумме двух матчей уступила немецкому "Байеру" в 1/8 Лиги Европы (0:2 и 0:2) и закончила выступление на турнире.
Ранее Черчесов рассказал, чьи предложения он отклонил недавно.