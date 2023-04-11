Черчесов оценил информацию об интересе со стороны "Динамо" и "Трабзонспора"

"Ко мне никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в заняты только "Ференцварошем". При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа. Никаких обращений ко мне со стороны "Динамо" не было. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего", - сказал Черчесов.