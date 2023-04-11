Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

«Мы хотим попытаться выиграть турнир. Для нас большая честь быть здесь и играть против такого клуба, как «Бавария». Делаем все возможное и стараемся быть совершенными, чтобы добиться результата.



Мы видели три или четыре матча, которые «Бавария» провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.