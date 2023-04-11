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2 часа назад

«Будет сложно»: Гвардиола не рассчитывает на легкий успех в матче с «Баварией»

Советский спортиещё 15

Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварией».

«Мы хотим попытаться выиграть турнир. Для нас большая честь быть здесь и играть против такого клуба, как «Бавария». Делаем все возможное и стараемся быть совершенными, чтобы добиться результата.

Мы видели три или четыре матча, которые «Бавария» провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет 11 апреля в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.

Футбол,Томас Тухель,УЕФА,
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