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1 час назад

Украинский футболист: Тимощук в первый же день должен был расторгнуть контракт с "Зенитом" и вернуться на Украину

Rusfootball

Украинский футболист Артем Кравец осудил решение Анатолия Тимощука продолжать работать в санкт-петербургском "Зените".

Тимощука осудили за решение остаться в "Зените" после начала СВО
Фото: ТАССТАСС

- Отношение к Тимощуку? Какое другое может быть отношение к нему? Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину.

Анатолий Тимощук, выступавший за донецкий "Шахтер" и сборную Украины, входит в тренерский штаб Сергея Семака в санкт-петербургском "Зените", за который также играл во время своей игровой карьеры.

Экс-полузащитник никак публично не отреагировал на начало СВО в феврале прошлого года, из-за чего подвергся критике со стороны представителей Украины. Защитник Ярослав Ракицкий покинул "Зенит" сразу после начала СВО.

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