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Украинского футболиста раскритиковали за слезы во время матча АПЛ

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал поведение украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (2:2). Его слова доступны в Telegram-канале Леоненко PROSPORT.

Украинского футболиста раскритиковали за слезы во время матча АПЛ
© Panoramic / Globallookpress.com

«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел. Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить», — заявил Леоненко. Он удивился, почему слезы футболиста не вызывают отвращения у болельщиков, потому что Зинченко просто сидел и ныл.

Зинченко выступает за «Арсенал» с июля 2022 года. За это время он провел в составе команды 29 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее украинец также выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтера».

Леоненко является четырехкратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Также вместе с командой он дважды выигрывал Кубок страны.

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