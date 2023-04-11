Леоненко: почему слезы Зинченко не вызывают отвращения? Сидит и ноет

Леоненко: почему слёзы Зинченко не вызывают отвращения? Сидит и ноет
Украинец переигрывает?
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко после матча 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).
«Вам когда-нибудь доводилось видеть слёзы у игрока, который сидит на скамейке? Вот я накануне это увидел. Не знаю, заканчивал ли Зинченко МХАТ, нужно уточнить.
Почему это не вызывает у болельщиков отвращения, вообще у людей. Он сидит и просто ноет. Думаю, это единственный такой футболист. Я не встречал игрока, который тоже плакал бы на скамейке запасных», — написал Леонченко в телеграм-канале.
Напомним, Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. Летом 2022-го украинец перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.