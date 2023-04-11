Леоненко: почему слезы Зинченко не вызывают отвращения? Сидит и ноет

«Вам когда-нибудь доводилось видеть слёзы у игрока, который сидит на скамейке? Вот я накануне это увидел. Не знаю, заканчивал ли Зинченко МХАТ, нужно уточнить.



Почему это не вызывает у болельщиков отвращения, вообще у людей. Он сидит и просто ноет. Думаю, это единственный такой футболист. Я не встречал игрока, который тоже плакал бы на скамейке запасных», — написал Леонченко в телеграм-канале.