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1 час назад

Малком признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Футболист «Зенита» получил наивысшую оценку.

Малком признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам 22-го тура. Состав команды формировался на основе средних оценок футболистов за матчи в минувшем туре.

Сборная РПЛ по итогам 22-го тура:

Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);

Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Олег Кожемякин («Торпедо»), Мойзес (ЦСКА), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА);

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).

Отметим, что лучшим футболистом 22-го тура РПЛ по версии WhoScored стал хавбек санкт-петербургского «Зенита» Малком. Его средняя оценка составила 9,1 балла.

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