Малком признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Футболист «Зенита» получил наивысшую оценку.
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам 22-го тура. Состав команды формировался на основе средних оценок футболистов за матчи в минувшем туре.
Сборная РПЛ по итогам 22-го тура:
Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Олег Кожемякин («Торпедо»), Мойзес (ЦСКА), Юрий Горшков («Крылья Советов»);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).
Отметим, что лучшим футболистом 22-го тура РПЛ по версии WhoScored стал хавбек санкт-петербургского «Зенита» Малком. Его средняя оценка составила 9,1 балла.