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Футбольный клуб "Тосно" объявил о возрождении команды

Команды футбольного клуба "Тосно" из одноименного города Ленинградской области в 2023 году примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.

Футбольный клуб "Тосно" объявил о возрождении команды
© РИА Новости

"При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения ,благодаря взаимодействию руководства ФК "Тосно" и МКУ СДЦ "Атлант", были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд "Тосно", - говорится в сообщении клуба. - В сезоне-2023 все наши команды примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу, а мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО".

Футбольный клуб "Тосно" был создан в июне 2013 года, в июне 2018 года было объявлено о его расформировании. С 2014 по 2017 год команда выступала в Футбольной национальной лиге (втором по силе дивизионе чемпионата страны). В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место, в том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский "Авангард" со счетом 2:1.

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