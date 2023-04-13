Футбольный клуб "Тосно" объявил о возрождении команды

"При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения ,благодаря взаимодействию руководства ФК "Тосно" и МКУ СДЦ "Атлант", были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд "Тосно", - говорится в сообщении клуба. - В сезоне-2023 все наши команды примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу, а мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО".