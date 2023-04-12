Дзюба рассказал, что его отец мог стать игроком киевского "Динамо"

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что его отец Сергей Дзюба мог стать вратарем киевского «Динамо», передает сайт красно-зеленых.
«Да, мой отец играл. По юношам, вратарем был. Его звали даже в свое время в киевское «Динамо», как он говорит. Так как он жил далеко, его переезд не поддержали родители», — сказал Дзюба-младший.
В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в 21-м туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».