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Руди Гарсия покинул пост главного тренера саудовского клуба «Аль-Наср»

Клуб из Саудовской Аравии «Аль Наср» объявил об уходе француза Руди Гарсии с поста главного тренера. Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию, сообщает пресс служба клуба.

Руди Гарсия покинул пост главного тренера «Аль-Наср» после критики Роналду
© пресс-служба клуба "Аль-Наср"

По данным Marca, у тренера ранее возник конфликт с некоторыми игроками команды. По информации AS, звездный нападающий клуба Криштиану Роналду также был недоволен работой тренера.

Гарсия был утвержден на пост главного тренера «Аль Насра» в июле 2022 года. Под руководством французского специалиста клуб набрал 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль Иттихада» на три балла за семь игр до конца сезона.

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