Статистика Бензема в Рамадан поражает! Он так крут благодаря суперкостюму

Костюм Карима круче, чем у Джона Уика.

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Форвард «Реала» Карим Бензема продолжает доказывать неслучайность выигрыша «Золотого мяча» в прошлом году. В начале апреля француз погнул хет-триком «клинков» из Вальядолида, а ещё через пару дней отгрузил столько же «Барселоне». На каталонцев у Карима всегда особенный настрой – 25 результативных действий за «Реал» (16 голов, 9 передач) в рамках «класико».

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Феноменальное весеннее «обострение» нападающего вознесло Карима на вершину списка самых результативных футболистов Европы в 2023 году – 17 голов + 5 ассистов. Особенно поражает, что такие выдающиеся показатели Бензема демонстрирует в Рамадан, мусульманин строго соблюдает пост – не ест и не пьёт до захода солнца. В прошлом году Карим также феерил в Рамадан: 10 голов в восьми матчах, в том числе хет-трик в ворота «Челси» в Лиге чемпионов. Получается, 22% своих голов в прошлом сезоне он забил именно в Рамадан: а это всего месяц! В этом году в Рамадан у француза три матча, шесть голов и ассист. Очень крутая статистика! Но как Бензема этого добился?

Специальная программа, позволяющая Кариму сберечь и даже улучшить форму в Рамадан

По-настоящему Бензема раскрылся и стал лидером «Реала» после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году. В прошлом сезоне Карим показал лучший результат в карьере, забив 44 мяча в 46 играх, что помогло мадридцам сделать дубль (Ла Лига + Лига чемпионов). 35-летний форвард, помимо «Золотого мяча», стал ещё и вторым лучшим бомбардиром клуба в истории (на данный момент 348 мячей) после Роналду (450).

Секрет сумасшедшей формы и фантастических показателей уже немолодого форварда – сотрудничество с личным тренером и другом футболиста Хавьером Аталая. Нападающий познакомился с экспертом по карате восемь лет назад по рекомендации общего друга. Хавьер связался с нападающим и убедил его в своих методах достижения успеха за пределами поля, включая работу над телом, просмотры фильмов о Рокки Бальбоа и множество необычных упражнений. Каждый сезон Аталая выстраивает график тренировок Карима так, чтобы его форма не падала в Рамадан, но получается ещё лучше – француз начинает играть даже круче, чем вне поста.

Сегодня фанаты актёра Киану Ривза обсуждают пуленепробиваемый костюм его героя Джона Уика за 7,35 млн рублей. Не менее дорогостоящий и основополагающий элемент «гардероба» и работы Аталая – электростимулирующий костюм для мышечных сокращений. Тренировки Бензема очень интенсивные: полчаса с личным тренером эквивалентны пяти часам в обычном спортзале. По словам Хавьера, нападающий одновременно прорабатывает 92% мышц тела в каждом упражнении.

Тренер также играет ключевую роль в питании Бензема. У форварда дома есть личный повар, но он каждый день советуется с Аталая, что ему есть. В его рационе много суши, белков и макарон, однако он избегает слишком жирной пищи. Как и все мусульмане, Карим разговляется финиками и молоком, а во время матчей не пьёт воду – только полощет рот.

Идею для разработки суперкостюма навеял фильм со Сталлоне

Бензема не единственный известный клиент, с которым сотрудничал Аталая. Он помогал стать сильнее актёрам, певцам, директорам компаний и другим футболистам, в том числе и Криштиану Роналду. Специалист тренировал португальскую звезду за год до начала работы с Бензема, но Криштиану предпочёл упражнения с большей подвижностью и ушёл, потому что «это ему не подходило». Тренеру часто звонят другие спортсмены, но Аталая сосредоточился на работе с Бензема. Недавно он отклонил предложение Родриго Де Пауля из «Атлетико».

«Всё началось с просмотра фильма «Рокки IV. Иван Драго». Там я увидел костюм Сталлоне во время подготовки к бою с русским боксёром и решил создать нечто подобное, – признался Аталая. – Мой костюм стоит € 30 тысяч и весит около трёх килограммов, в зависимости от того, сколько воды распылено на него. Нужно брызнуть на костюм водой, чтобы он проводил энергию через тело, иначе он бесполезен».

Бензема обычно тренируется с Хавьером два раза в неделю. Одна сессия за два или три дня до игры с акцентом на мышечные упражнения, и ещё одна — на следующий день после матча, направленная на восстановление повреждённых мышечных волокон. В начале каждого занятия Карим посвящает 15-20 минут кардиотренировкам, для которых он обычно использует эллиптический тренажер или беговую дорожку со ступенями. Она отличается от традиционной беговой дорожки более щадящим воздействием на коленные суставы.

Любимое упражнение Карима – приседания для работы над тонусом подколенных сухожилий, четырëхглавых мышц и пресса. Карим сидит на упругой подушке с выдвинутым далеко вперед корпусом, напоминая гребца, и делает наклоны вперёд. В это время нагрузка на колени практически нулевая, тогда как костюм помогает проработывать остальные мышцы. Аталая отмечает, что они не работают с большими весами, потому что футболисту нужно избегать накачки слишком большого количества мышечной массы. Главная задача – повышение выносливости.

Кикбоксинг помогает чувствовать себя королём в штрафной

«Тело Карима изменилось. Сейчас он настоящий бык. Тренируется, словно ему 25 лет. Что мы делаем с Каримом, так это укрепляем его, придаëм глубину. Посмотрите на игру с «ПСЖ», когда хет-трик Бензема помог «Реалу» совершить выдающийся камбэк в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. После 90 минут он всё ещё бежал, тогда как у многих игроков начались судороги, что вполне нормально. Специальные тренировки помогли Кариму стать сильнее», – доволен проведённой работой тренер.

Как и Роналду, Бензема особенно гордится своим прессом и в целом всей верхней частью тела.

«Когда я нахожусь в штрафной, то не существует защитника, который бы мог превзойти меня в борьбе корпус в корпус», – признаётся форвард.

В прокачке корпуса и акробатических навыков в штрафной Кариму также помогают увлечения боевыми искусствами. Аталая занимается с ним кикбоксингом, и нападающий делает все упражнения в костюме. Третий гол игрока в ворота «Вальядолида» – одно из подтверждений, что такой подход очень эффективен.

Изобретение Хавьера играет большую роль в восстановлении футболиста. После игр он надевает его и двигается с использованием функции массажа.

«Как-то Карим на тренировке попал в «коробочку» между Лукой Модричем и Тони Кроосом. Он сказал мне: «Бро, мы сегодня не тренируемся». Его четырëхглавая мышца опухла, я сказал ему расслабиться и попросил надеть костюм на 20 минут. На следующий день он чувствовал себя заметно лучше после этой процедуры. Также отмечу, что Бензема не получает серьёзных травм – преимущественно это лишь растяжения», – гордится Аталая.