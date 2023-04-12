Игнатьев о Дзюбе: мама с папой прошли мимо воспитания

Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев раскритиковал игрока «Локомотива» Артема Дзюбу, не пожавшего руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, сообщает Metaratings. Игнатьев счел это пробелом в воспитании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После игры «Локомотива» с «Зенитом» (1:2) Семак вышел на поле, чтобы пожать руку Дзюбе, но нападающий пошел в обратную от него сторону. После матча футболист заявил, что не отказывался от рукопожатия с Семаком, а просто не заметил тренера.

Дзюба покинул «Зенит» весной 2022 года. Он отмечал, что у него нет обид на клуб и он хорошо со всеми попрощался. После ухода из петербургского клуба Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор», а в феврале 2023-го подписал контракт с «Локомотивом».

«Я никогда не смог бы позволить себе не пожать руку человеку, который с тобой работал, в тебя вкладывал свои силы. Если ты воспитанный человек и у тебя хороший уровень культуры, то надо пожать руку», — так Игнатьев прокомментировал несостоявшееся рукопожатие.

Экс-тренер отметил, что Дзюба испортил свой имидж и «показал уровень культуры», но на его профессионализм это не влияет.