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37 минут назад

Игнатьев о Дзюбе: мама с папой прошли мимо воспитания

Мария Иванова

Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев раскритиковал игрока «Локомотива» Артема Дзюбу, не пожавшего руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, сообщает Metaratings. Игнатьев счел это пробелом в воспитании.

Игнатьев о Дзюбе: мама с папой прошли мимо воспитания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После игры «Локомотива» с «Зенитом» (1:2) Семак вышел на поле, чтобы пожать руку Дзюбе, но нападающий пошел в обратную от него сторону. После матча футболист заявил, что не отказывался от рукопожатия с Семаком, а просто не заметил тренера.

Дзюба покинул «Зенит» весной 2022 года. Он отмечал, что у него нет обид на клуб и он хорошо со всеми попрощался. После ухода из петербургского клуба Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор», а в феврале 2023-го подписал контракт с «Локомотивом».

«Я никогда не смог бы позволить себе не пожать руку человеку, который с тобой работал, в тебя вкладывал свои силы. Если ты воспитанный человек и у тебя хороший уровень культуры, то надо пожать руку», — так Игнатьев прокомментировал несостоявшееся рукопожатие.

Экс-тренер отметил, что Дзюба испортил свой имидж и «показал уровень культуры», но на его профессионализм это не влияет.

«Если человек не здоровается, то это не значит, что он плохой инженер. Он может быть хорошим инженером, но гадким человеком. Надо сказать, что когда-то мама с папой прошли мимо вопроса воспитания», — заключил Игнатьев.

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