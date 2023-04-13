$81.68-0.4290.00+0.24

Стало известно о переговорах Зидана с «Аль-Насром»

Саудовский клуб «Аль-Наср» рассматривает французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера. Об этом в Twitter сообщает корреспондент CBS Джеймс Бенге.

Стало известно о переговорах Зидана с «Аль-Насром»
© Lenta.ru

По информации журналиста, в переговорах клуба с Зиданом участвует португальский нападающий Криштиану Роналду. Он пытается уговорить тренера решиться на переезд в Саудовскую Аравию. Отмечается, что возглавить команду может также 60-летний португальский специалист Жозе Моуринью.

Ранее 13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Руди Гарсией. Ранее сообщалось, что Роналду попросил руководство клуба уволить Гарсию из-за внутренних противоречий.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

50-летний Зидан на протяжении пяти лет возглавлял мадридский «Реал», который трижды приводил к победе в Лиге чемпионов. В 2021 году француз покинул команду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий