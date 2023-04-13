Стало известно о переговорах Зидана с «Аль-Насром»

Саудовский клуб «Аль-Наср» рассматривает французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера. Об этом в Twitter сообщает корреспондент CBS Джеймс Бенге.

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По информации журналиста, в переговорах клуба с Зиданом участвует португальский нападающий Криштиану Роналду. Он пытается уговорить тренера решиться на переезд в Саудовскую Аравию. Отмечается, что возглавить команду может также 60-летний португальский специалист Жозе Моуринью.

Ранее 13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Руди Гарсией. Ранее сообщалось, что Роналду попросил руководство клуба уволить Гарсию из-за внутренних противоречий.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.