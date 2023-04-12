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В «Рубине» объяснили выбор Рахимова главным тренером: в шорт-листе были Талалаев и Шалимов

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, почему клуб принял решение назначить Рашида Рахимова на пост главного тренера.

В «Рубине» объяснили выбор Рахимова главным тренером
© Чемпионат.com

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов. По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон. Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, всё дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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