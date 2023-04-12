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РФС отозвал лицензию «Ессентуков» из Второй лиги. Ранее команда проиграла со счётом 0:15

Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию «Ессентуков» из Второй лиги. Об этом сообщил «Спартак-Нальчик» в социальной сети.

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон-2022/2023 у команды «Ессентуки» матч 24-го тура Первенства Второй лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» г. Ессентуки и «Спартак-Нальчик» г. Нальчик 14 апреля 2023 года не проводится», — написано в заявлении нальчикского клуба.

Встреча 24-го тура группы 1 Второй лиги была запланирована на пятницу, 14 апреля. В прошлом туре «Ессентуки» проиграли «Форте» со счётом 0:15.

«Спартак-Нальчик» занимает восьмое место в турнирной таблице группы 1 Второй лиги, набрав 30 очков после 23 матчей. «Ессентуки» (5) находятся на последнем, 14-м месте.

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