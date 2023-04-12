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Власти Ессентуков объяснили, почему футбольный клуб перестал получать финансирование

«Ессентуки» перестали получать поддержку со стороны Ставропольского края, так как выступали хуже двух других профессиональных клубов региона, сообщил «Матч ТВ» глава управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки Алексей Капустин.

Власти Ессентуков объяснили, почему клуб перестал получать финансирование
© Матч ТВ

В субботу «Ессентуки» в гостевом матче 23 го тура Второй лиги проиграли таганрогскому «Форте» со счетом 0:15. В РФС сообщили «Матч ТВ», что комиссия по лицензированию отозвала лицензию у клуба из Ставропольского края.

— Последние пару лет управление физической культуры и спорта администрации практически никак не участвовало в жизни непосредственно футбольного клуба, разве что команда пользовалась инфраструктурой, которая находится на балансе нашей организации. Раньше было другое руководство, и мы поддерживали контакт. На сегодняшний день у нас нет возможности поддерживать каким либо образом. Как вы понимаете, за счет бюджета города Ессентуки содержать профессиональный футбольный клуб невозможно.

В регионе было три профессиональных футбольных клуба: «Машук КМВ», ставропольское «Динамо» и «Ессентуки».

Региональное министерство спорта может осуществлять поддержку только двум клубам. Соответственно, решение принималось по спортивному принципу: тот, кто выше в таблице, тот и получает поддержку. Клуб «Ессентуки» в последние годы с данной задачей не справлялся, поэтому региональную поддержку не получал. Что касается инвесторов или частных спонсоров, то, видимо, таковых не нашлось, — сказал Капустин «Матч ТВ».

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