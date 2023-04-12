Власти Ессентуков объяснили, почему клуб перестал получать финансирование

— Последние пару лет управление физической культуры и спорта администрации практически никак не участвовало в жизни непосредственно футбольного клуба, разве что команда пользовалась инфраструктурой, которая находится на балансе нашей организации. Раньше было другое руководство, и мы поддерживали контакт. На сегодняшний день у нас нет возможности поддерживать каким либо образом. Как вы понимаете, за счет бюджета города Ессентуки содержать профессиональный футбольный клуб невозможно.



В регионе было три профессиональных футбольных клуба: «Машук КМВ», ставропольское «Динамо» и «Ессентуки».



Региональное министерство спорта может осуществлять поддержку только двум клубам. Соответственно, решение принималось по спортивному принципу: тот, кто выше в таблице, тот и получает поддержку. Клуб «Ессентуки» в последние годы с данной задачей не справлялся, поэтому региональную поддержку не получал. Что касается инвесторов или частных спонсоров, то, видимо, таковых не нашлось, — сказал Капустин «Матч ТВ».