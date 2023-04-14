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46 минут назад

Озвучены сроки принятия решения о переходе Месси в «Барселону»

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Озвучены сроки принятия решения о переходе аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в «Барселону». Об этом в Фабрицио Романо.

Озвучены сроки принятия решения о переходе Месси в «Барселону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Романо, в мае 2023 года станет понятно, не нарушит ли каталонская команда финансовый фейр-плей в случае подписания Месси. Этот период станет решающим в процессе переговоров. Отмечается, что предложение парижан о продлении контракта не является приоритетным для форварда.

13 апреля Catalunya Radio раскрыло подробности переписки Месси с главным тренером «Барселоны» Хавьером Эрнандесом. Сообщалось, что аргентинец часто говорит тренеру о желании вернуться в каталонский клуб, они обсуждают команду, игры, атмосферу и происходящее в раздевалке.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Футбол,Хавьер Эрнандес,Лионель Месси,
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