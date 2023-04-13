«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме проходил первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Играли местный «Фейеноорд» и итальянская «Рома». Финальный свисток Хосе Марии Санчеса Мартинеса зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

На 43-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота нидерландской команды. Исполнять удар вызвался полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Однако его выстрел с одиннадцатиметровой отметки угодил в левую стойку ворот.

Счёт на 54-й минуте матча с передачи Уссама Идрисси открыл 23-летний полузащитник «Фейеноорда» Макс Виффер. Этот гол так и остался единственным в сегодняшнем противостоянии команд.