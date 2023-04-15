Аршавин объяснил уход Бердыева из "Сочи"

«Трудно говорить, по каким причинам Курбан Бекиевич покинул «Сочи». Мне изначально казалось, что это не тот союз, который будет надолго.



Мне кажется, Бердыев такой человек фундаментальный, он хочет, чтобы все было подстроено под него, уже этого не будет ни в одном клубе, кроме «Рубина», наверное. Естественно этого не было.



Плюс слишком большие проблемы в обороне у «Сочи», а он наоборот славится именно построением обороны. В целом, что так случилось, — это закономерно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».