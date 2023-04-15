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30 минут назад

Экс-капитан сборной России Аршавин объяснил уход Бердыева из "Сочи"

Газета.Ruиещё 5

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Аршавин объяснил уход Бердыева из "Сочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об увольнении специалиста стало известно 10 апреля. О назначении Бердыева на пост наставника «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. Команда под его руководством провела пять матчей, одержав две победы в чемпионате страны.

«Трудно говорить, по каким причинам Курбан Бекиевич покинул «Сочи». Мне изначально казалось, что это не тот союз, который будет надолго.

Мне кажется, Бердыев такой человек фундаментальный, он хочет, чтобы все было подстроено под него, уже этого не будет ни в одном клубе, кроме «Рубина», наверное. Естественно этого не было.

Плюс слишком большие проблемы в обороне у «Сочи», а он наоборот славится именно построением обороны. В целом, что так случилось, — это закономерно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В России специалист также известен по работе в «Ростове» и казанском «Рубине». Он дважды приводил клуб из столицы Татарстана к победе в чемпионате России. Также «Рубину» под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

15 апреля «Сочи» в рамках 23 тура РПЛ примет «Краснодар».

Футбол,РПЛ,Курбан Бердыев,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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