Щенсны получил травму в матче со "Спортингом"

На 41-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Спортингом» вратарь туринцев Войцех Щенсны схватился за грудь (в области сердца). Через некоторое время к нему подошли врачи, а поляк начал рыдать. В итоге голкипера заменили на Маттиа Перина. Щенсны покидал поле самостоятельно.

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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине проходит первая четвертьфинальная игра Лиги Европы. Встречаются местный «Ювентус» и португальский «Спортинг». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.