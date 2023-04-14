Глушенков рассказал, как относится к «Спартаку»

«Мне всегда хочется обыграть “Спартак”, но это не делает его более особенным. “Спартак” — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в “Спартаке”, хочу забыть как страшный сон», — сказал Глушенков Sport24.