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Глушенков рассказал, как относится к «Спартаку»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал свое отношение к московскому «Спартаку». С 2019 по 2022 игрок выступал за красно-белых, при этом 3 раза Глушенков отправлялся в аренду в клубы РПЛ – дважды в самарские «Крылья Советов», и в подмосковные «Химки».

Глушенков рассказал, как относится к «Спартаку»
© Спорт день за днем

«Мне всегда хочется обыграть “Спартак”, но это не делает его более особенным. “Спартак” — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в “Спартаке”, хочу забыть как страшный сон», — сказал Глушенков Sport24.

Максим Глушенков перешел в «Локомотив» зимой 2023 года из «Крыльев Советов». Стоимость трансфера составила 2,6 млн. евро (по данным Transfermarkt). В сезоне 2022/2023 во всех турнирах полузащитник забил 8 мячей и совершил 8 голевых передач.

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