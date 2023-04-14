$81.50-0.1790.16+0.16

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

1

Вчера, 13 апреля, национальная команда России по мини-футболу провела первый товарищеский матч со сборной Сербии. Игра состоялась на стадионе «Миллениум» в городе Вршац (Сербия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча прошла в закрытом режиме.

Сборная РФ по мини-футболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
© чемпионат

За национальную команду России дебютировал голкипер Денис Субботин («Тюмень»), который совершил большое количество спасений и смог оставить ворота в неприкосновенности. Сборная России создала несколько голевых моментов и была близка к победе, но соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга.

В субботу, 15 апреля, команды проведут второй товарищеский матч. Встреча начнётся в 15:00 мск. Вторая игра пройдёт также в закрытом режиме.

Мини-футбол. Товарищеский матч

Вршац, Сербия

Сборная Сербии — сборная России — 0:0.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий