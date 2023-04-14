Сборная Украины может сняться с ЧЕ по футболу из-за приказа о бойкоте

Сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте
Министерство молодежи и спорта Украины выпустило приказ о запрете украинским национальным командам участвовать в тех международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси», – написано в документе.
Таким образом, сборная Украины может сняться с чемпионата Европы — 2024, так как национальная команда Беларуси участвует в квалификации к турниру.
Согласно положениям приказа, в случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.