«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение Карпина

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) были опубликованы решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» в Оренбурге (2:2).

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За неподобающее поведение команды, а именно за предупреждения шести игроков и одного официального лица клуба, «Ростов» был оштрафован на 100 тысяч рублей.