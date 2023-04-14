Лионель Месси снялся на взлетной полосе для новой рекламной кампании Louis Vuitton

Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton.
Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины снялся в рекламе чемоданов из коллекции Horizon от Louis Vuitton. В серии снимков, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, футболист позировал в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси.
В ноябре 2022 года Месси снялся для рекламы Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси – черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.
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