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Месси вновь снялся для Louis Vuitton. Фотосессия прошла на взлетной полосе

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Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton.

Лионель Месси снялся на взлетной полосе для новой рекламной кампании Louis Vuitton
© globallookpress.com

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины снялся в рекламе чемоданов из коллекции Horizon от Louis Vuitton. В серии снимков, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, футболист позировал в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси.

sports.ru

В ноябре 2022 года Месси снялся для рекламы Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси – черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.

sports.ru
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