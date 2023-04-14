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21 минуту назад

На Украине оценили возможность участия сборной в Евро-2024

Мария Иванова

Замминистра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинские власти пока не приняли решения об участие национальной сборной по футболу в Евро-2024. Об этом сообщает «РБК-Украина».

На Украине оценили возможность участия сборной в Евро-2024
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бедный подчеркнул, что решение будет зависеть от позиции Украинской ассоциации футбола.

«Я думаю, что у нас еще достаточно времени для того, чтобы выверить позиции. Насколько мне известно, они будут соревноваться в разных группах и не будут непосредственно пересекаться [с белорусами — прим.ред.], будем смотреть», — заявил чиновник.

Ранее украинское Министерство молодежи и спорта запретило украинским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

Новый указ министерства запрещает официальным делегациям национальных сборных Украины принимать участие в международных соревнованиях, на которые допущены спортсмены из России и Белоруссии.

Это касается как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, а также распространяется на паралимпийцев.

Всем украинским спортивным федерациям рекомендовано вести «мониторинг возможного участия спортсменов из России и Белоруссии» в международных соревнованиях.

Футбол,
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