На Украине оценили возможность участия сборной в Евро-2024

Замминистра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинские власти пока не приняли решения об участие национальной сборной по футболу в Евро-2024. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Бедный подчеркнул, что решение будет зависеть от позиции Украинской ассоциации футбола.
«Я думаю, что у нас еще достаточно времени для того, чтобы выверить позиции. Насколько мне известно, они будут соревноваться в разных группах и не будут непосредственно пересекаться [с белорусами — прим.ред.], будем смотреть», — заявил чиновник.
Ранее украинское Министерство молодежи и спорта запретило украинским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.
Новый указ министерства запрещает официальным делегациям национальных сборных Украины принимать участие в международных соревнованиях, на которые допущены спортсмены из России и Белоруссии.
Это касается как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, а также распространяется на паралимпийцев.
Всем украинским спортивным федерациям рекомендовано вести «мониторинг возможного участия спортсменов из России и Белоруссии» в международных соревнованиях.