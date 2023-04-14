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Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии. Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой.

Карпин отреагировал на информацию об отказе сборной играть в Кубке Азии
© Чемпионат.com

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

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