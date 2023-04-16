Форвард "Хоффенхайма" признался, что обманул арбитра в матче с "Баварией"

«Это было немного странно с моей стороны. Думаю, Томас знает, как работает футбол. Если вы чувствуете небольшой контакт в опасной зоне, тогда вы знаете, что есть возможность для гола. Я был умен и сообразителен. Мне пришлось упасть», — приводит слова форварда Sky Sports.