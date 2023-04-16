$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Форвард "Хоффенхайма" Крамарич признался, что обманул арбитра в матче с "Баварией"

Газета.Ruиещё 6

Футболист Хоффенхайма» Андрей Крамарич признался, что в матче с «Баварией» намеренно упал при столкновении с полузащитником мюнхенского клуба Томасом Мюллером в моменте со штрафным, с которого он и сравнял счет во встрече.

Форвард "Хоффенхайма" признался, что обманул арбитра в матче с "Баварией"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Матч 28 го тура Бундеслиги прошел в Мюнхене и завершился со счетом 1:1.

«Это было немного странно с моей стороны. Думаю, Томас знает, как работает футбол. Если вы чувствуете небольшой контакт в опасной зоне, тогда вы знаете, что есть возможность для гола. Я был умен и сообразителен. Мне пришлось упасть», — приводит слова форварда Sky Sports.

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 59 очков в 28 матчах. «Хоффенхайм» располагается на 13-й позиции, имея в активе 29 баллов.

В следующем матче чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Майнцем». Встреча пройдет 22 апреля. «Хоффенхайм» в этот же день сразится с «Кельном».

Футбол,Андрей Крамарич,Томас Мюллер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий