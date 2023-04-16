Форвард "Хоффенхайма" признался, что обманул арбитра в матче с "Баварией"

Футболист Хоффенхайма» Андрей Крамарич признался, что в матче с «Баварией» намеренно упал при столкновении с полузащитником мюнхенского клуба Томасом Мюллером в моменте со штрафным, с которого он и сравнял счет во встрече.
Матч 28 го тура Бундеслиги прошел в Мюнхене и завершился со счетом 1:1.
«Это было немного странно с моей стороны. Думаю, Томас знает, как работает футбол. Если вы чувствуете небольшой контакт в опасной зоне, тогда вы знаете, что есть возможность для гола. Я был умен и сообразителен. Мне пришлось упасть», — приводит слова форварда Sky Sports.
«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 59 очков в 28 матчах. «Хоффенхайм» располагается на 13-й позиции, имея в активе 29 баллов.
В следующем матче чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Майнцем». Встреча пройдет 22 апреля. «Хоффенхайм» в этот же день сразится с «Кельном».