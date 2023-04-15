Комментатор Орлов сравнил "Зенит" с "Барселоной" и "Реалом"

"Любой хороший российский футболист пригодится "Зениту". Все зависит от желания игрока. Тюкавин и Пиняев явно усилят "Зенит". Почему-то никто не вспоминает, как московские клубы собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском "Динамо" собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система. Все хотят попасть в "Барселону" и "Реал". Это клубы высоких достижений. Так же и "Зенит" в России. Четыре чемпионства подряд. Кто захочет — тот придет", — цитирует Орлова Sport24.