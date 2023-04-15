Комментатор Орлов сравнил "Зенит" с "Барселоной" и "Реалом"

Футбольный комментатор отреагировал на информацию о том, что петербургский "Зенит" интересуется сразу несколькими российскими игроками. Среди потенциальных новичков сине-бело-голубых назывались голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, атакующий полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев и форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин.
"Любой хороший российский футболист пригодится "Зениту". Все зависит от желания игрока. Тюкавин и Пиняев явно усилят "Зенит". Почему-то никто не вспоминает, как московские клубы собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском "Динамо" собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система. Все хотят попасть в "Барселону" и "Реал". Это клубы высоких достижений. Так же и "Зенит" в России. Четыре чемпионства подряд. Кто захочет — тот придет", — цитирует Орлова Sport24.
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака обыграли "Локомотив" со счетом 2:1. Отрыв от идущего на втором месте "Ростова" составляет девять баллов. Московский "Спартак" располагается на третьей позиции с отставанием от сине-бело-голубых в 12 очков. 16 апреля "Ростов" примет "Зенит" в рамках 23-го тура РПЛ.
Ранее экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что "Зенит" заслуженно доминирует в РПЛ.