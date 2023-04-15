"Динамо" обыграло "Пари Нижний Новгород" в матче РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:1 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "ВТБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ярослав Гладышев (79-я минута), Даниил Фомин (86), Федор Смолов (90+5, с пенальти). У проигравших отличился Денис Глушаков (67, с пенальти). Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев провел 100-й матч за клуб и отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом хозяев. Глушаков забил первый гол в составе нижегородской команды.