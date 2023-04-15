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36 минут назад

ЦСКА удержал победу в матче с «Уралом»

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В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился матч 23-го тура РПЛ. Местный «Урал» принимал ЦСКА.

ЦСКА удержал победу в матче с «Уралом»
Фото: BetassistBetassist

Поединок закончился победой гостей со счётом 2:1. На 13-й минуте счёт в этой встрече открыл Антон Заболотный, которому ассистировал Бактиёр Зайнутдинов. А на 59-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество москвичей, реализовав пенальти.

Хозяевам удалось отыграть один мяч на 66-й минуте, пенальти реализовал Рай Влут. Но на большее сил им уже не хватило.

ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ и набрал 44 очка. Москвичи поднялись на 3-е место в турнирной таблице. «Урал» потерпел четвёртое поражение подряд. Команда с 25 очками находится на 10-м месте.

РПЛ. 23-й тур. 23-й тур

«Урал» - ЦСКА - 1:2

Голы: Влут, 66 (с пенальти) - Заболотный, 13, Чалов, 59 (с пенальти).

Футбол,Федор Чалов,Антон Заболотный,
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