"Спартак" забил тысячный гол в РПЛ

Московский "Спартак" достиг отметки в тысячу забитых мячей в Российской премьер-лиге.

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В субботу "Спартак" в матче 23-го тура в "Лужниках" играет против "Торпедо". После первого тайма счет 2:0.

В первом тайме счет открыл Кейта Бальде, который ранее не реализовал пенальти. Позже "Спартак" снова получил право на пенальти, но Руслан Литвинов не смог переиграть голкипера "Торпедо".

Третий в первом тайме пенальти в самом конце первой половины встречи реализовал Роман Зобнин. Этот гол стал для красно-белых тысячным в РПЛ и 50-м в нынешнем чемпионате.