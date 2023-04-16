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Кассано раскритиковал Моуринью и Аллегри

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано критически высказался о главном тренер «Ромы» Жозе Моуринью и главном тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, заявив, что их команды не показывают качественной игры.

Кассано раскритиковал Моуринью и Аллегри
© Gettyimages

— Моуринью должен понять, что, пока его команды играют так плохо, он всегда сможет рассчитывать на одного человека, который скажет ему это: на меня. Он много выиграл трофеев? Меня это не интересует.

То же самое относится и к Аллегри. Они с сильными игроками играют в некачественный футбол. У вас есть трофеи? А потом что? Если ваши команды играют в футбол так, то я говорю это и не скрываю, — приводит слова Кассано Gazzetta dello Sport.

«Рома» занимает третье место в текущей турнирной таблице Серии А, «Ювентус» — седьмое.

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