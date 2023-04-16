Головин повторил личный рекорд в Лиге 1

Для Александра этот гол стал седьмым с начала сезона. Кроме того, на счету российского полузащитника семь голевых передач. Таким образом, Головин набрал 14 очков по системе «гол+пас» и повторил свой лучший результат в Лиге 1: в сезоне-2020/2021 он забил за «Монако» пять голов и девять раз ассистировал партнёрам.