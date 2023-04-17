«ПСЖ» может расстаться с семью игроками

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш дал понять футболистам парижской команды, что не будет терпеть игроков, которые не оправдывают ожиданий. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, «ПСЖ» поместит таких футболистов в трансферный список либо не станет продлевать с ними контракты. Среди игроков, которым может грозить расставание с парижской командой, называются полузащитники Витинья, Ренату Саншеш, Фабиан Руис и Карлос Солер, защитники Хуан Бернат и Серхио Рамос, а также нападающий Уго Экитике.