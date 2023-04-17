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Бразилия может пригласить Моуринью, если назначить Анчелотти не получится. CBF нравится харизма Жозе и его знание языка

Жозе Моуринью рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии.

На пост главного тренера сборной Бразилии рассматривается новый кандидат
© Sports.ru

Приоритетным вариантом для бразильской команды остается назначение Карло Анчелотти. Его кандидатура привлекает президента Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса.

Родригес вел переговоры с Анчелотти только через посредников. Тренер «Реала» дал понять, что не хочет проводить никаких встреч во время решающей части сезона.

Приоритетом итальянского специалиста является продолжение работы в «Реале», но его будущее в клубе будет зависеть от того, смогут ли мадридцы завоевать трофей в этом сезоне. «Реал» пока не проинформировал Анчелотти о планах на будущее.

CBF составила дополнительный список кандидатов на тот случай, если назначить Анчелотти не получится. В него входят главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, Фернандо Диниз из «Флуминенсе» и Абель Феррейра, возглавляющий «Палмейрас».

Моуринью нравится CBF из-за большого количества выигранных трофеев, харизмы и знания языка.

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