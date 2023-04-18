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В «Пари НН» объяснили отставку тренера Горлова

Специалист потерял работу в начале месяца.

В «Пари НН» объяснили отставку тренера Горлова
© globallookpress.com

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался об отставке Артёма Горлова с поста главного тренера.

«Мы решили расстаться с Горловым исключительно из-за результатов. Он получил полную компенсацию. Нас не устраивали результаты, но к Горлову у нас хорошее отношение. Уверен, в будущем он станет большим специалистом», — цитирует Измайлова «Спорт-экспресс».

Горлов возглавил команду в декабре 2022 года, сменив перешедшего в столичный «Локомотив» Михаила Галактионова. Ранее специалист работал в первой лиге с красноярским «Енисеем». 4 апреля новым главным тренером был назначен Сергей Юран. Его предыдущим клубом были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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