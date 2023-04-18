В «Пари НН» объяснили отставку тренера Горлова

«Мы решили расстаться с Горловым исключительно из-за результатов. Он получил полную компенсацию. Нас не устраивали результаты, но к Горлову у нас хорошее отношение. Уверен, в будущем он станет большим специалистом», — цитирует Измайлова «Спорт-экспресс» .

Горлов возглавил команду в декабре 2022 года, сменив перешедшего в столичный «Локомотив» Михаила Галактионова. Ранее специалист работал в первой лиге с красноярским «Енисеем». 4 апреля новым главным тренером был назначен Сергей Юран. Его предыдущим клубом были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.