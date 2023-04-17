Стало известно об интересе скандинавских клубов к вратарю «Зенита»

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем своего клиента.
«Уход в аренду? Пока не думаем. Я считаю, что Саша готов быть первым номером «Зенита». Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждет своего шанса», — цитирует агента «РБ Спорт».
В декабре 2022 года закончилась аренда Васютина в шведской клубе «Юргорден». За эту команду голкипер выступал с февраля 2021 года. Также на правах аренды 28-летний голкипер выступал в норвежском «Сарпсборге» и финском клубе «Лахти».
Васютин — воспитанник академии «Зенита». За первую петербургскую команду Александр провел 4 матча, в которых пропустил 3 мяча, в одной игре он оставил ворота сухими.
В нынешнем сезоне Васютин сыграл в 1 матче Кубка России. Голкипер вышел в старте на игру второго этапа 1/4 финала Пути регионов против «Динамо» и пропустил уже на первых секундах матча. Встреча завершилась в серии пенальти в пользу московской команды.