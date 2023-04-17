Стало известно об интересе скандинавских клубов к вратарю «Зенита»

«Уход в аренду? Пока не думаем. Я считаю, что Саша готов быть первым номером «Зенита». Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждет своего шанса», — цитирует агента «РБ Спорт».