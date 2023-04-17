Российский футбольный союз проведёт ретро-матч «Победа» в Волгограде 1 мая

Звёзды отечественного футбола реконструируют легендарную встречу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака».

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Звёзды отечественного футбола сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Матч пройдёт 1 мая 2023 года на поле стадиона чемпионата мира «Волгоград Арена» и начнётся в 20:00.

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Игра пройдёт в ретро-стиле. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдёт классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

Проход на матч будет осуществляться по пригласительным билетам, доступным на сайте kassir.ru.

Вся информация об игре и предматчевой программе будет доступна на специальной странице legends.rfs.ru.

Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звёздные ветераны красно-белых.

«Динамо» Сталинград

Тренерский штаб:Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

«Спартак» Москва

Организаторами матча стал Российский футбольный союз при поддержке Администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».