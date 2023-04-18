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Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не примет участие в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

Сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире
© Чемпионат.com

«Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. У нас есть ряд организационных сложностей: мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Не хотел бы акцентировать внимание на наших личных вопросах с CAFA. Сейчас у футболистов большие физически нагрузки, будет очень маленький перерыв. Судьи тоже не поедут? Если коллеги попросят нас, то, конечно же, мы согласимся. Для наших арбитров это тоже будет важнейший международный опыт. Да и у CAFA есть много отличных талантливых судей», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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