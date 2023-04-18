$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Видео: Сто лет спортивному обществу «Динамо»

Денис Фьючин

Сегодня исполняется сто лет со дня основания общества «Динамо», которое сумело объединить представителей многих видов спорта и благодаря которому появились многократные призеры и победители Олимпиад.

Общество было основано в 1923 году. Изначально оно было призвано дать возможность заниматься спортом сотрудникам безопасности и правопорядка. Легендами «Динамо» стали четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. На сегодняшний день общество объединяет более миллиона участников, как в России, так и за рубежом.

Футбол,Видео,Александр Тихонов,Александр Попов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий