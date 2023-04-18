Видео: Сто лет спортивному обществу «Динамо»

Общество было основано в 1923 году. Изначально оно было призвано дать возможность заниматься спортом сотрудникам безопасности и правопорядка. Легендами «Динамо» стали четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. На сегодняшний день общество объединяет более миллиона участников, как в России, так и за рубежом.