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Квинси Промес не полетел со "Спартаком" на матч Кубка России с "Акроном"

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес не полетел с командой на матч второго этапа полуфинала Пути регионов розыгрыша Кубка России с тольяттинским "Акроном", сообщает Metaratings.ru. Футболист получил мышечную травму в начале апреля и по-прежнему не восстановился до конца от этого повреждения, пропустив уже пять матчей красно-белых.

Промес не полетел со "Спартаком" на матч Кубка России с "Акроном"
© РИА Новости

В сезоне-2022/23 Промес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами.

Игра между клубом Первой лиги "Акрон" и "Спартаком" за выход в финал Пути регионов пройдет 19 апреля в Жигулевске и начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что Промесу недавно отказали в выдаче российского паспорта. Он проходит фигурантом по уголовному делу в Нидерландах. Футболист подозревается в нанесении повреждений ножом своему брату.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о шансах игрока "Спартака" Квинси Промеса выиграть бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ).

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