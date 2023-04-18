Промес не полетел со "Спартаком" на матч Кубка России с "Акроном"

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес не полетел с командой на матч второго этапа полуфинала Пути регионов розыгрыша Кубка России с тольяттинским "Акроном", сообщает Metaratings.ru. Футболист получил мышечную травму в начале апреля и по-прежнему не восстановился до конца от этого повреждения, пропустив уже пять матчей красно-белых.

В сезоне-2022/23 Промес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами.

Игра между клубом Первой лиги "Акрон" и "Спартаком" за выход в финал Пути регионов пройдет 19 апреля в Жигулевске и начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что Промесу недавно отказали в выдаче российского паспорта. Он проходит фигурантом по уголовному делу в Нидерландах. Футболист подозревается в нанесении повреждений ножом своему брату.