В правительство направили предложения об изменениях закона о Fan ID

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвящённых теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлечённых в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», — приводит заявление АСИ ТАСС.