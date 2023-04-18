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В правительство России направили предложения об изменениях закона о Fan ID

Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в правительство России ряд предложений по реформам закона о карте болельщика. В организации сообщили, что провели несколько встреч, посвящённых теме Fan ID.

В правительство направили предложения об изменениях закона о Fan ID
© Чемпионат.com

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвящённых теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлечённых в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», — приводит заявление АСИ ТАСС.

Ранее указ о разработке мер по упрощению процедур получения Fan ID для отдельных групп населения России подписал президент страны Владимир Путин.

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