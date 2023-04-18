АСИ предложило Правительству упростить использование Fan ID

Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в Правительство РФ перечень предложений по упрощение использования Карты болельщика, сообщили в пресс-службе организации.

C января 2023 года Карта болельщика применяется для прохода на матчи РПЛ. В прошлом сезоне система Fan ID была запущена в тестовом режиме в нескольких городах, где проходят встречи национального чемпионата.