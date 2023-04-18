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25 минут назад

АСИ предложило Правительству упростить использование Fan ID

Спорт день за днем

Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в Правительство РФ перечень предложений по упрощение использования Карты болельщика, сообщили в пресс-службе организации.

АСИ предложило Правительству упростить использование Fan ID
Фото: ТАССТАСС

C января 2023 года Карта болельщика применяется для прохода на матчи РПЛ. В прошлом сезоне система Fan ID была запущена в тестовом режиме в нескольких городах, где проходят встречи национального чемпионата.

Внедрение Fan ID вызвало негативную реакцию у представителей футбольной общественности. Некоторый фанатские объединения объявили о бойкоте матчей чемпионата России.

Клубы, выступающие в РПЛ, столкнулись с рекордно низкой посещаемостью.

Футбол,Агентство стратегических инициатив,Правительство РФ,
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