Бензема стал пятым игроком в истории со 150 матчами в ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на поле с первых минут в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Челси».

Матч стал для Карима 150-м в турнире. Рекордсменом по этому показателю является Криштиану Роналду. Португалец провёл в Лиге чемпионов 183 игры. У Икера Касильяса 177 матчей, у Лионеля Месси — 163, а у Хави — 151.

Первый тайм матча «Челси» — «Реал» прошёл без забитых голов.