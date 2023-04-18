Кавазашвили посоветовал распустить сборную России по футболу
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в этом турнире, объяснив это решение большой нагрузкой на игроков.
Первый чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. На нем должны выступить команды Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
- Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами. Пускай в памяти останется то, что сборная России - это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира, - сказал Кавазашвили, которого цитирует matchtv.ru .
В настоящее время российские сборные и клубы не допускаются на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА из за ситуации на Украине.