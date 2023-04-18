$81.60-0.0389.57-0.09

Кавазашвили посоветовал распустить сборную России по футболу

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Кавазашвили посоветовал распустить сборную России по футболу
© Спорт уик-энд

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в этом турнире, объяснив это решение большой нагрузкой на игроков.

Первый чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. На нем должны выступить команды Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

- Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами. Пускай в памяти останется то, что сборная России - это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира, - сказал Кавазашвили, которого цитирует matchtv.ru .

В настоящее время российские сборные и клубы не допускаются на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА из за ситуации на Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий