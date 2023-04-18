Кавазашвили посоветовал распустить сборную России по футболу

- Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами. Пускай в памяти останется то, что сборная России - это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира, - сказал Кавазашвили, которого цитирует matchtv.ru .