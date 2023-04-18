В РФС ответили на вопрос о включении крымских клубов в российский футбол

УЕФА желает, чтобы Российский футбольный союз не выходил из организации, рассказал генсек РФС Максим Митрофанов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Митрофанов подчеркнул, что РФС ведет переговоры с европейскими коллегами по вопросам снятия запрета на выступления российских футболистов на международных соревнованиях.

По его словам, дискуссия ведется постоянно. Он добавил, что «УЕФА не хочет, чтобы РФС уходил, и РФС не хочет».

Вместе с тем, пояснил генсек РФС, для союза важно добиться, чтобы в соревнованиях участвовали молодые футболисты и игроки основной лиги.

Включение крымских клубов в чемпионат страны может негативно повлиять на членство в УЕФА, отметил чиновник.